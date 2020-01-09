Видео: лось пришел погреться в горячем автомобильном выхлопе

А вот вам милое, доброе и во всех смыслах теплое видео, напоминающее о сказанных под новогодний бой курантов пожеланиях любви, понимания и поддержки. Всего этого в ролике хоть отбавляй.

Молодой лось ужасно озяб в продутом всеми ветрами лесу и пришел туда, куда по своей воле не ступил бы и копытом. В город, полный суетливых людей и шумных машин. И именно среди машин, не обращая внимания на водителей, он решил погреться, в парах автомобильного выхлопа.

Заметив стоящую на обочине легковушку с работающим двигателем, он попросту улегся на снег и подставил бок под волны горячего дыма, пусть не очень похожего на чистый лесной воздух, но зато такого обжигающе жаркого.

Примечательна реакцию людей, снимавших это видео: лось в городе? ну а что такого? не выключай двигатель, пусть греется.