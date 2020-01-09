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09.01.2020 10:03
Рубрика: Видео

Видео: лось пришел погреться в горячем автомобильном выхлопе

Текст: Вадим Давыденко

А вот вам милое, доброе и во всех смыслах теплое видео, напоминающее о сказанных под новогодний бой курантов пожеланиях любви, понимания и поддержки. Всего этого в ролике хоть отбавляй.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Молодой лось ужасно озяб в продутом всеми ветрами лесу и пришел туда, куда по своей воле не ступил бы и копытом. В город, полный суетливых людей и шумных машин. И именно среди машин, не обращая внимания на водителей, он решил погреться, в парах автомобильного выхлопа.

Заметив стоящую на обочине легковушку с работающим двигателем, он попросту улегся на снег и подставил бок под волны горячего дыма, пусть не очень похожего на чистый лесной воздух, но зато такого обжигающе жаркого.

Примечательна реакцию людей, снимавших это видео: лось в городе? ну а что такого? не выключай двигатель, пусть греется.

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#видео #авто