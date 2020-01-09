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09.01.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: "спасаясь от дьявола", водитель влетел в церковь на джипе

Текст: Вадим Давыденко

Кого только не винят попавшие в аварию водители в своих бедах - других участников движения и колдобины на дороге, "неправильные" знаки и нечитаемую разметку, плохое освещение и непогоду. Но дальше всех пошел 35-летний житель испанского муниципалитета Сонсека (провинция Толедо), обвинивший в случившемся ДТП самого князя тьмы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Да-да, именно дьявол, по словам перепуганного испанца, преследовал его всю дорогу и вынудил искать спасения в местной церкви св. Иоанна Евангелиста. В спешке водитель не стал притормаживать у стен храма, а попросту въехал в помещение на джипе, сломав массивные двери и сметая на своем пути скамейки. Остановился он лишь у алтаря, вспомнив с облегчением, что на освященную землю нога нечистого ступить не может.

К счастью, время было позднее и церковь была пуста, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

А уже через пару минут на месте были служители церкви и дорожный патруль, арестовавший нарушителя. Ближайшие два-три месяца за автомобилиста можно не переживать: в зависимости от вердикта медиков, защищать его от козней лукавого будут решетки тюремной камеры или строгие санитары.

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