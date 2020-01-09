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09.01.2020 11:30
Рубрика: Долги и кредиты

ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Теперь купить как новую, так и подержанную машину в кредит можно без первоначального взноса.

Банк ВТБ меняет условия автокредитования. Для того, чтобы получить займ с минимальной ставкой от 12% годовых, необходимо страхование автомобиля.

Фото: iStock
С января снова заработают программы льготного автокредитования

При этом максимальная сумма кредита до 3 млн рублей предоставляется на новые автомобили. До 2 млн рублей -на автомобили с пробегом. Возможный срок выплаты - от года до пяти лет. Решение банк примет не более чем за два рабочих дня.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.