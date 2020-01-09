Зась приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ

Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности 55-летний белорусский генерал Станислав Зась, назначенный лидерами ОДКБ на эту должность в ноябре прошедшего года в Бишкеке, приступил к своим обязанностям с 1 января в российской столице, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Учитывая, что в 2020 году Россия председательствует в ОДКБ, пояснил он, нового руководителя организации представил коллективу Секретариата заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Обращаясь к сотрудникам секретариата, генерал-лейтенант Зась подчеркнул, что назначение на пост генерального секретаря организации для него огромная честь и большая ответственность. "Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно", - заявил он.

До назначения на должность генерального секретаря ОДКБ, напоминает БЕЛТА, Станислав Зась занимал пост государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.