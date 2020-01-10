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10.01.2020 17:17
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" выходит на новый уровень продаж авиабилетов по международным стандартам

Текст: Лариса Розова
"Аэрофлот" получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок и дополнительных услуг NDC, разработанного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Авиация - достаточно консервативная и зарегулированная отрасль. При том, что высочайшая конкуренция на рынке международных перевозок вынуждает крупных авиаперевозчиков постоянно менять свои подходы в борьбе за пассажиров. Программа NDC (New Distribution Capability - англ. новая дистрибуционная возможность) открывает качественно новые направления в технологии дистрибуции авиауслуг.

Что даст "Аэрофлоту" переход на четвертый уровень? Прежде всего, возможность значительно повысить качество обслуживания пассажиров, так как будет обеспечено полное управление предложениями и заказами на стороне агента. Будут задействованы дополнительные сервисные функции. Реализованная функциональность позволит оперативно выполнять такие операции, как обмен и возврат авиабилетов, получение информации об изменениях в бронировании. Ускорится перевод агентской сети на собственный канал продаж, что способствует оптимизации расходов на дистрибуцию.

В 2018 году "Аэрофлот" прошел сертификацию IATA третьего уровня стандарта NDC наравне с рядом глобальных авиаперевозчиков, что привело к уверенному росту продаж.

"Сегодня основной тренд в мировом бизнесе - персонализация услуг, поэтому повышение уровня стандарта NDC позволит Аэрофлоту максимально полно учитывать потребности своих пассажиров, - отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот", член Совета управляющих IATA Виталий Савельев. - Широкое использование NDC подтверждает лидерство Аэрофлота в области цифровизации. Благодаря современным высокотехнологичным решениям расширяется спектр предлагаемого продукта, увеличивается эффективность работы компании. Дальнейшее внедрение инновационных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, - одна из ключевых задач Стратегии развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года".

Внедрение новейшего стандарта дистрибуции авиаперевозок - лишь один из множества примеров продвижения инновационных решений IATA на отечественном рынке, которое "Аэрофлот" активно осуществляет на протяжении трех десятилетий членства в Ассоциации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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