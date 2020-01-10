Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.01.2020 17:52
Рубрика: Легковые авто

Дилер продает раритетные Mercedes-Benz G-Class в 6 раз дешевле новых

Текст: Константин Руссов
Фото: Autohaus Lorinser Фото: Autohaus Lorinser
Фото: Autohaus Lorinser

На сайте немецкого дилера Autohaus Lorinser появилось сразу 32 объявления о продаже старых "Гелендвагенов", и некоторые из них с солидным пробегом. Это обстоятельство окупает то, что просят за внедорожники относительно немного и то, что эти G-Class - из той самой эпохи, когда фраза "немецкое качество" всё ещё была синонимом надежности и выносливости.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124

Среди выставленных на продажу G-Class есть машины 1989 года выпуска, самый свежий экземпляр - 1996-го. На одометрах можно увидеть от 57 до 202 тысяч намотанных километров.

Все машины предназначались для реализации или службы (например, военный 8-местный "Гелик") в Австрии или Швейцарии. Под капотом расположены одинаковые моторы, работающие на бензине и развивавшие когда-то до 116 л.с. Коробка передач - гидромеханический "автомат".

Фото: Виктор Смеюха / РГ
Белый квадрат: Тест-драйв Mercedes-Benz Gelandewagen

Самый дешёвый лот оценили в 15 200 евро, то есть чуть больше миллиона рублей. За самый дорогой просят 46 800 евро (примерно 3 185 000 рублей). Цена на G-Class последнего поколения в Германии начинается от 97 116 евро.

Поэтому предложение по покупке раритетного варианта, конечно, можно считать выгодным, но только если есть средства для доведения автомобиля до первозданного состояния, а это наверняка недешево.

Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд
Китайцы создали конкурента BMW 5-series и Mercedes-Benz E-Class
#Mercedes-Benz