Дилер продает раритетные Mercedes-Benz G-Class в 6 раз дешевле новых

На сайте немецкого дилера Autohaus Lorinser появилось сразу 32 объявления о продаже старых "Гелендвагенов", и некоторые из них с солидным пробегом. Это обстоятельство окупает то, что просят за внедорожники относительно немного и то, что эти G-Class - из той самой эпохи, когда фраза "немецкое качество" всё ещё была синонимом надежности и выносливости.

Среди выставленных на продажу G-Class есть машины 1989 года выпуска, самый свежий экземпляр - 1996-го. На одометрах можно увидеть от 57 до 202 тысяч намотанных километров.

Все машины предназначались для реализации или службы (например, военный 8-местный "Гелик") в Австрии или Швейцарии. Под капотом расположены одинаковые моторы, работающие на бензине и развивавшие когда-то до 116 л.с. Коробка передач - гидромеханический "автомат".

Самый дешёвый лот оценили в 15 200 евро, то есть чуть больше миллиона рублей. За самый дорогой просят 46 800 евро (примерно 3 185 000 рублей). Цена на G-Class последнего поколения в Германии начинается от 97 116 евро.

Поэтому предложение по покупке раритетного варианта, конечно, можно считать выгодным, но только если есть средства для доведения автомобиля до первозданного состояния, а это наверняка недешево.