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10.01.2020 02:13
Рубрика: В мире

Двадцать демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией в Париже

Акция протеста против пенсионной реформы в Париже завершилась конфликтом радикально настроенных активистов и полиции. В столкновениях пострадали 20 манифестантов. Также ранения получили 16 стражей порядка.

Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже

Как информирует BFMTV, инцидент возник возле площади Святого Августина в восьмом округе Парижа. Протестующие стали забрасывать правоохранителей разными предметами, те в ответ использовали слезоточивый газ. В результате акции протеста было задержано 27 человек.

Напомним, в прошлом месяце противники пенсионной реформы провели всеобщую забастовку, в которой приняли участие около миллиона человек. При этом в Париже в ходе манифестации не обошлось без погромов, которые устроили разъяренные радикальные элементы. Громили витрины магазинов и офисы банков, поджигали мотоциклы и электросамокаты, строительную технику.

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