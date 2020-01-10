Эксперт: ЕС стремится обсуждать с Россией ситуацию на Ближнем Востоке

Об оценках сложившейся ситуации вокруг Ирана в ЕС и в Израиле "Российская газета" спросила старшего научного сотрудника Международного центра европейских исследований в Ницце (CIFE) и исследователя израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садат (BESA) Георгиоса Дзогопулоса

Как политики и экспертное сообщество в Европе оценивают перспективы нормализации ситуации на Ближнем Востоке после произошедшего обострения США-Иран?

Георгиос Дзогопулос: C точки зрения Франции, Германии и Великобритании деэскалация является ключевым словом в нынешней ситуации. При этом Франция и Германия скептически оценивают совершенное американцами убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, а Лондон открыто принял сторону США.

Но самое интересное то, что Париж и Берлин все больше стремятся обсуждать положение дел на Ближнем Востоке с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон уже поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а канцлер Германии Ангела Меркель готовится к визиту в Москву. Это еще один аргумент в пользу тезиса о том, что Евросоюз после завершения Brexit и выхода из него Великобритании будет рассматривать Россию не в качестве "проблемы", а как необходимой составляющей при решении наиболее острых мировых проблем.

Россия, в отличие от непредсказуемых США, проводит взвешенную и сбалансированную внешнюю политику на Ближнем Востоке, поддерживая тесные контакты, как с Ираном, так и с Израилем. Как из Тель-Авива видится дальнейшее развитие событий в регионе?

Георгиос Дзогопулос: В Израиле положительно отнеслись к ликвидации Сулеймани. В том числе потому что, несмотря на политический тупик в стране в свете предстоящих, уже третьих по счету парламентских выборов, все основные политические партии, в целом, соглашаются по главным вопросам национальной безопасности. В тоже время, в Тель-Авиве очень обеспокоены возможными последствиями этого шага США. Похоже, Иран не желает прямой военной конфронтации с Америкой. Но это совсем не значит, что ассиметричный ответ не ударит по США или Израилю. Поэтому еврейское государство находится в состоянии повышенной готовности к любому развитию событий.

Что касается России и ее роли на Ближнем Востоке, то дискуссия об этом в Израиле становится центральной. С одной стороны, комментаторы считают, что снижение влияния США в регионе несет высокие риски. С другой - видят в этом открывающиеся возможности. В Израиле понимают, что Россия не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И считают, что российско-американское сотрудничество на Ближнем Востоке отвечает интересам Израиля. Хотя об этом в настоящее время говорить преждевременно, особое внимание уделяется изучению перспектив трехстороннего взаимодействия в вопросах безопасности между США, Россией и Израилем.