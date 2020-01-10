Елисеев оказался в шаге от подиума на этапе Кубка мира в Оберхофе

В мужском спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе победил француз Мартен Фуркад. Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов стали четвертым и пятым.

Погода в Оберхофе добавила проблем организаторам соревнований. Из-за проливного дождя им пришлось сократить дистанцию на 2,5 километра. То есть спортсменам предстояло пробежать четыре круга по 2,5 км.

Лучше всех с непростыми погодными условиями справился француз Мартен Фуркад. Он отстрелял без промахов и потратил на прохождение трассы 25 минут 27,2 секунды. Второй результат показал его соотечественник Эмильен Жаклен, допустивший один промах и отставший на финише на 25,5 секунды. Третье место занял представитель Германии Йоханнес Кюн. Он также допустил одну ошибку на огневых рубежах и отстал от серебряного призера на 7,5 секунды.

Пришедший четвертым россиянин Матвей Елисеев отстрелял без промахов, но ходом заметно уступил конкурентам. От бронзы его отделило всего 8 секунд. Пятый результат показал еще один представитель России Александр Логинов. Он мог побороться за место в тройке, но из-за промаха проиграл третьему месту 14,8 секунды.

Остальные россияне откровенно не впечатлили. Евгений Гараничев показал скромный 28-й результат, Эдуард Латыпов оказался 38-м, вне пределов топ-50 финишировали Никита Поршнев и Саид Каримулла Халили.