Японские власти запросили ордер на арест супруги Карлоса Гона

Японские власти обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест жены бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол. По версии токийской прокуратуры, женщина пыталась ликвидировать доказательства по делу ее мужа о мошенничестве.

Как передает NHK, Кэрол Гон якобы заплатила свидетелям, чтобы они не давали показания против экс-главы альянса. Карлос и Кэрол Гон в настоящее время находятся в Ливане, куда экс-глава автоконцерна сбежал из-под домашнего ареста.

Ранее в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест самого Гона. Соответствующий запрос был сделан японскими властями.

Карлос Гон восьмого января в Бейруте провел пресс-конференцию, на которой обвинил японское правосудие в необъективности. Мужчина пожаловался на грубое нарушение его прав и политическое преследование. По мнению Гона, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников.