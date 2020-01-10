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10.01.2020 07:19
Рубрика: В мире

Японские власти запросили ордер на арест супруги Карлоса Гона

Японские власти обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест жены бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол. По версии токийской прокуратуры, женщина пыталась ликвидировать доказательства по делу ее мужа о мошенничестве.

Фото: GettyImages
Как Япония отреагировала на побег Карлоса Гона

Как передает NHK, Кэрол Гон якобы заплатила свидетелям, чтобы они не давали показания против экс-главы альянса. Карлос и Кэрол Гон в настоящее время находятся в Ливане, куда экс-глава автоконцерна сбежал из-под домашнего ареста.

Ранее в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест самого Гона. Соответствующий запрос был сделан японскими властями.

Карлос Гон восьмого января в Бейруте провел пресс-конференцию, на которой обвинил японское правосудие в необъективности. Мужчина пожаловался на грубое нарушение его прав и политическое преследование. По мнению Гона, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Бизнес Крупные компании Происшествия Правосудие Следствие Компании Автомобилестроение Зарубежный автопром Renault

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