Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.

"Меня допрашивали по 8 часов в день без присутствия адвокатов", - заявил журналистам Гон. "Я убежал не от правосудия, а от отсутствия правосудия и судебного преследования, - добавил он. - Меня зверски оторвали от моей семьи, друзей, и партнеров и на протяжении нескольких месяцев я не имел доступа к адвокату".

Гон также рассказал, как на самом деле происходил его арест. Он уже сидел в самолете, который готовился вылететь из Японии, когда его попросили вернуться в аэропорт для повторной проверки паспорта. В здании аэропорта его ждал сотрудник японской прокуратуры, который заявил Гону, что тот находится под арестом и больше не может пользоваться телефоном. "Между этим моментом и тем, когда я оказался в маленькой тюремной камере, прошло всего пять часов", - рассказал предприниматель. Он также отметил, что прокуратура требовала подписать признание под угрозой уголовного преследования его семьи.

По мнению Гона, против него был устроен настоящий сговор, в котором участвовали даже члены японского правительства. "Я знаю имена, но не буду их называть. Я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству, поэтому я не буду называть этих имен", - отметил он.

Гон также выразил сожаление, что остался на посту руководителя автомобилестроительного альянса: "Я был готов уйти еще в июне 2018 года, но меня попросили остаться. И, к сожалению, я согласился", - заявил Гон.

Напомним, экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi был арестован 19 ноября 2018 года. Предпринимателя обвинили в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года меру пресечения сменили на домашний арест. Гону было запрещено покидать Японию до проведения судебного заседания, однако в конце декабря он тайно бежал в Ливан.