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10.01.2020 14:19
Рубрика: В мире

Иран может обратиться за помощью к России в расшифровке самописцев Boeing

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран в случае необходимости может обратиться к России или европейским государствам за содействием в расшифровке бортовых самописцев разбившегося под Тегераном лайнера Boeing-747 "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации (ОГА) Исламской Республики Хасан Резайефар.

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"У нас нет хороших связей с компанией Honeywell, которая производит бортовые самописцы. Однако Франция, Германия, Канада, Украина и Россия в ограниченном порядке используют оборудование этой компании и мы можем обратиться к ним", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

При этом Резайефар, отметил, что, как ранее заявляли иранские власти расшифровка "черных ящиков" украинского лайнера будет осуществляться на территории Ирана.

"Черные ящики" будут вскрыты сегодня в лаборатории тегеранского аэропорта Мехрабад", - сказал представитель ОГА.

Напомним, накануне утром в пригороде иранской столицы разбился украинский Boeing, который направлялся в Киев. Находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.

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