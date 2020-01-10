Иран может обратиться за помощью к России в расшифровке самописцев Boeing

Иран в случае необходимости может обратиться к России или европейским государствам за содействием в расшифровке бортовых самописцев разбившегося под Тегераном лайнера Boeing-747 "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации (ОГА) Исламской Республики Хасан Резайефар.

"У нас нет хороших связей с компанией Honeywell, которая производит бортовые самописцы. Однако Франция, Германия, Канада, Украина и Россия в ограниченном порядке используют оборудование этой компании и мы можем обратиться к ним", - приводит слова чиновника агентство ILNA.

При этом Резайефар, отметил, что, как ранее заявляли иранские власти расшифровка "черных ящиков" украинского лайнера будет осуществляться на территории Ирана.

"Черные ящики" будут вскрыты сегодня в лаборатории тегеранского аэропорта Мехрабад", - сказал представитель ОГА.

Напомним, накануне утром в пригороде иранской столицы разбился украинский Boeing, который направлялся в Киев. Находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.