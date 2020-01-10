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Рубрика: В мире

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Текст: Владимир Шилов

В Киеве в целом удовлетворены уровнем взаимодействия с иранскими властями в рамках расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, экспертам из Незалежной предоставлен доступ к черным ящикам и месту падения лайнера.

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"Мы получаем от Ирана полную информацию [по авиакатастрофе]. Мы получили доступ к деталям самолета и к месту падения", - констатировал Пристайко. По его словам, у Украины "нет оснований говорить о том, что иранские власти не взаимодействуют с Украиной".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пока преждевременно делать какие-либо выводы об истинных причинах крушения самолета.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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