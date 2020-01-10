Как сделать, чтобы снег не налипал на "дворники"

Многие водители, оставляя машину на ночь зимой, поднимают щетки лобового и заднего стекол, чтобы они не примерзли из-за перепадов температур. Но как быть, если снег и лед налипают на "дворники" во время движения в снегопад?

Выходить из машины каждые 15 минут и очищать их - не самый приятный вариант. С проблемой поможет справиться силиконовая смазка. Перед прогнозируемым снегопадом нужно натереть ей все резиновые части. Используйте тряпку, чтобы втереть состав в пористую структуру: он должен хорошо пропитать материал. Иногда стоит даже снять "дворники" и взять их домой, в теплое помещение. Там следует обработать не только скребки, но и места крепления резины к раме. Излишки смазки нужно удалить, чтобы она не пачкала стекло.

Используйте смазку не только для щеток, но и для резиновых уплотнителей дверей. Тогда после зимней стоянки двери можно будет легче открыть. Смазка вытесняет воду и препятствует ее впитыванию, пишет aif.ru.

Что делать, если вы забыли смазать или поднять "дворники", а за ночь они намертво примерзли? Хорошо, если у вас есть электрообогрев стекла. Если нет - не отдирайте щетки силой, так можно порвать резину или сломать крепления. Опытные автовладельцы в курсе таких деталей, но напомнить будет нелишним. Даже если скребок получит микроскопические разрывы, он будет оставлять на стекле разводы. Включите печку посильнее и направьте воздух на стекло. Правда, потребуется терпение: для того, чтобы щетки оттаяли, нужно подождать до 15 минут.