Корпорация Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Американская корпорация Boeing пошла на неординарные шаги для восстановления доверия общественности после двух катастроф самолета модели 737 MAX. В рамках политики открытости компания опубликовала часть внутренней переписки по сертификации данной модели в Федеральном управлении гражданской авиации США, сообщает CNN.

По данным журналистов, в обнародованных данных есть упоминание о наличии неких технических проблем с бортовым компьютером самолета. Копии документов ранее были отправлены в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса США.

После авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в начале 2019 года эксплуатация этих лайнеров была приостановлена по всему миру.