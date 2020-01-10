Косачев оценил заявление Трампа о том, что США "защищают Европу от России"

"Президент Трамп действует в своей логике. Это логика, скорее, коммерсанта, чем политика", - сказал он в беседе с RT. По мнению сенатора, такими заявлениями американский лидер "старается переложить существенную часть этого бремени на европейских союзников по НАТО", поскольку считает расходы США на содержание НАТО чрезмерными.

"Чтобы добиться своей цели, нужно внушать европейцам, что угроза существует. В качестве "угрозы" избрана Россия. Отсюда нынешний тезис, более внятно сформулированный Трампом, чем он это позволял себе ранее", - считает Константин Косачев.

"Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников", - подчеркнул сенатор.

Он также выразил надежду, что европейские члены НАТО будут выстраивать свою политику, основываясь на реальных угрозах, а не "на придуманных в Вашингтоне".