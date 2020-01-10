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10.01.2020 12:35
Рубрика: Власть

Косачев оценил заявление Трампа о том, что США "защищают Европу от России"

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "некачественной политикой" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон "защищает Европу от России".
Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко
Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

"Президент Трамп действует в своей логике. Это логика, скорее, коммерсанта, чем политика", - сказал он в беседе с RT. По мнению сенатора, такими заявлениями американский лидер "старается переложить существенную часть этого бремени на европейских союзников по НАТО", поскольку считает расходы США на содержание НАТО чрезмерными.

Фото: Richard Drew/ AP
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"Чтобы добиться своей цели, нужно внушать европейцам, что угроза существует. В качестве "угрозы" избрана Россия. Отсюда нынешний тезис, более внятно сформулированный Трампом, чем он это позволял себе ранее", - считает Константин Косачев.

"Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников", - подчеркнул сенатор.

Он также выразил надежду, что европейские члены НАТО будут выстраивать свою политику, основываясь на реальных угрозах, а не "на придуманных в Вашингтоне".

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