Козак: Правительство России не регулирует цены на нефть для Беларуси

Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Козака, особенность нефтяной отрасли России в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются государством. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о частных коммерческих контрактах российских нефтяных компаний с "Белнефтегазом".

"Надбавка к цене, которая существовала и которую наши белорусские коллеги хотят централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской нефтяной отрасли", - отметил вице-премьер.

Козак пояснил, что правительство России не может вмешиваться в рыночные механизмы и административно регулировать цены, но готово приветствовать, если компаниям двух стран получится прийти к компромиссу по ценам.

Вице-премьер напомнил, что Россия использует для сдерживания роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке только рыночные механизмы в виде обратного акциза и демпфера. По его словам, Беларусь также может использовать аналогичные механизмы, если у нее для этого есть финансовые возможности.

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти в Беларусь, поскольку странам не удалось договориться о цене "черного золота". Загрузка белорусских НПЗ с начала года оказалась снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Также временно был приостановлен экспорт из Беларуси произведенных нефтепродуктов. Транзит нефти через республику сохраняется.

По сообщениям "Белнефтехима", в начале января была достигнута договоренность о поставке первой партии российской нефти по цене без премии для осуществления безостановочной работы местных НПЗ. По информации ТАСС, поставку нефти в Беларусь по разовым контрактам осуществят две российские компании. Основной объем придется на компанию "Русснефть".