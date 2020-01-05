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05.01.2020 06:50
Рубрика: Экономика

Белорусские НПЗ снова стали получать российскую нефть

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российская нефть вновь поступает на белорусские перерабатывающие заводы. Компания "Транснефть" перегонит в январе 130 тысяч тонн черного золота на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

Проблем с поставками нефти из России в Польшу нет

Сначала насосные агрегаты включил ОАО "Нафтан", который получил топливное сырье первым, а затем и Мозырский НПЗ. До конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти, рассказал замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Беларусь договорилась о закупке нефти из России. Напомним, Россия с первого января 2020 года прекратила поставки нефти в Беларусь, поскольку странам тогда не удалось достичь соглашения о цене черного золота.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Беларусь Компании Нефть и газ Транснефть Поставки нефти и газа в Беларусь

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