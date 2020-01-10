Легендарные лондонские кэбы вытеснят японские минивэны

London Electric Vehicle Company (LEVC) сообщила, что лондонские кэбы TX отныне будут привычным зрелищем на улицах японских городов. Планы у компании большие: к 2022 году 60% автомобилей, собираемых в британском Ковентри, будут отправляться на экспорт - обслуживать клиентов по всему миру.

Для начала напомним, что LEVC (бывшая London Taxi Company (LTC) принадлежит холдингу Geely, в состав которого входит и Volvo Cars - это мы к тому, чтобы не было вопросов по стилистике интерьера кэба.

Мировая премьера TX состоялась в 2017 году. Это гибрид, который в режиме EV может преодолевать более 130 км. Суммарный пробег, когда к работе подключен турбированный моторчик Volvo объёмом 1.5 литра, выполняющий исключительно роль генератора, может достигать 640 км.

Фото: London Electric Vehicle Company.

Запас энергии аккумулятора до 80% на станциях быстрой зарядки можно пополнить примерно на 20 минут.

Электродвигатель мощностью 150 л.с. приводит в движение задние колёса - такая компоновка обусловлена стремлением сохранить рекордно малый радиус разворота 8.45 метра.

Композитные кузовные панели водружены на алюминиевый каркас, причём панели не свариваются, а склеиваются - всё во имя комфорта.

В салоне могут разместиться шесть пассажиров: два ряда, обращённых друг к другу. Отсек для багажа - на месте слева от водителя.

Фото: London Electric Vehicle Company.

В этом году должно состояться расширение модельного ряда за счёт включения в него коммерческого фургона TX LCV и пассажирского автомобиля на его базе - TX Shuttle.

На что рассчитывает LEVC в Японии, кто будет покупать их дорогие кэбы? В компании говорят, что прицел на операторов, которым для перевозки приходилось приобретать минивэны. Конкуренция обещает быть жёсткой, ведь TX Taxi совсем недёшев: на родине за авто в базовой комплектации придётся выложить порядка 54 000 фунтов стерлингов (4.34 миллиона рублей). И это с учётом льгот для электротранспорта.

Напомним, что в настоящее время LEVC поставляет кэбы в Германию, Францию, Швейцарию, Данию и на Ближний Восток.