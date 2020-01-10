СМИ: Меган Маркл после нападок британской прессы уехала в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри с сыном на руках. Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, устала от нападок местной прессы и намерена с сыном некоторое время провести в Канаде. Об этом сообщило издание Hello! со ссылкой на собственные источники в окружении герцогини Сассекской.

По данным издания, принц Гарри был вынужден остаться в Великобритании, где ему предстоит нелегкий разговор в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий. Сообщалось, что королева Елизавета II была крайне опечалена этим известием.

За последние дни Меган Маркл подверглась жесткой критике со стороны британских СМИ. В частности, популярный журналист и телеведущий Пирс Морган прямо обвинил ее в разрушении королевской семьи.