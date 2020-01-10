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Рубрика: В мире

Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Текст: Владимир Шилов

Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции в отношении Ирана. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, ограничительные меры затронули машиностроение, легкую промышленность, металлургию, а также горнодобывающий сектор республики. Всего в черном списке 17 ведущих предприятий республики, а также ряд официальных лиц, ответственных за удары по американским военным базам в Ираке.

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Исключение в министерстве сделали для чиновников, которые будут заняты в расследовании авиакатастрофы украинского Boeing.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились в начале января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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