Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции в отношении Ирана. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, ограничительные меры затронули машиностроение, легкую промышленность, металлургию, а также горнодобывающий сектор республики. Всего в черном списке 17 ведущих предприятий республики, а также ряд официальных лиц, ответственных за удары по американским военным базам в Ираке.

Исключение в министерстве сделали для чиновников, которые будут заняты в расследовании авиакатастрофы украинского Boeing.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились в начале января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.