Минобороны РФ будет отслеживать развертывание ракет США

Необходимо отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности США. Такое поручение в пятницу на селекторном совещании военного ведомства своим подчиненным дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы, уточнил министр.

Он также указал, что необходимо проводить поступательное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на комплексы "Авангард" и "Ярс". В то же время морские ядерные силы, по словам главы военного ведомства, необходимо вооружать новейшими стратегическими субмаринами класса "Борей-А".

Министр обороны напомнил, что ключевые задачи на предстоящий период ранее определил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

Ранее Шойгу сообщил, что уже к 2022 году США завершат реализацию инициативы антироссийской направленности "четыре по тридцать". Эта концепция предусматривает наращивание военных сил в Европе в течение 30 суток.