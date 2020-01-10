Минск ввел экологический налог на транзит нефти

Поиск дополнительных доходов в национальный бюджет дал основание главе Беларуси подписать указ "О налогообложении", сообщили 10 января в администрации Александра Лукашенко.

В документе, подписанным президентом РБ, констатируется, что "именно в целях формирования источника денежных средств" для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, "установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов".

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, говорится в указе главы государства.