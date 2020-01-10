Можно ли покинуть место ДТП, оставив записку

На парковках возле дома нередко можно наблюдать такой сценарий. Водитель случайно задевает чужую машину, а затем, не сумев найти владельца, оставляет ему записку со своим номером телефона и обещанием возместить затраты на ремонт.

Не является ли такой поступок правонарушением? Ведь фактически виновник покидает место ДТП. Член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал aif.ru, что возможно несколько вариантов развития событий.

Вариант первый. Пострадавший в ДТП видит записку, вызывает ГИБДД, созванивается с тем, кто поцарапал машину. Если виновник приезжает на место раньше полиции, то обходится без штрафа. В противном случае сотрудник ГИБДД вправе наложить штраф. По части 1 статьи 12.27 КоАП РФ может грозить 1000 рублей.

Вариант второй, менее благоприятный. Записку может сдуть ветром, ее может кто-то забрать. Или же владелец поврежденного авто решит за что-то отомстить виновнику и выбросит бумажку. Тогда ситуация обрастает наличием злого умысла при оставлении места ДТП - это уже является отягчающим обстоятельством. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД могут наказать виновника по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Дело может закончиться лишением прав на сроком от года до полутора лет.

Как действовать правильно? Если вам нужно срочно покинуть место ДТП, но уклоняться от ремонта чужой машины вы не планируете, то напишите записку, сфотографируйте ее там, где положите, а затем зафиксируйте на камеру все повреждения. Если есть очевидцы происшествия, запишите их контакты.

Все это не панацея, но если дело дойдет до суда, то лишние доказательства вашей правоты будут весьма кстати. Но самым лучшим вариантом в данной ситуации будет все-таки дождаться хозяина поцарапанной машины или самостоятельно вызвать сотрудников ГИБДД на место происшествия. И только потом - уезжать по делам.