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10.01.2020,  
12:25
Текст:  Алексей Брусилов

Новая партия Т-90СА: за что в Алжире любят российские танки

В Алжир продолжают прибывать новые основные боевые танки Т-90СА. На одной из автомагистралей страны на днях заметили колонну тягачей с тралами, на которых находились боевые машины российского производства.

Предыдущая поставка состоялась в ноябре минувшего года. В настоящее время вооруженные силы данного государства обладают вторым по численности после Индии парком Т-90С (около 500 единиц).

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Первые "девяностые" в северной части Африки появились еще во второй половине нулевых. Поскольку им предстояло действовать в условиях жаркого климата, разработчики предусмотрели монтаж мощных кондиционеров. Также, по некоторым данным, была доработана система управления огнем.

В 2016 году стали поставляться танки, оборудованные комплексами оптико-электронного подавления "Штора-1". Они нейтрализуют противотанковые управляемые ракеты различных типов, другое высокоточное оружие, а также препятствуют нормальной работе танковых лазерных прицелов-дальномеров.

Т-90СА сейчас составляют основу бронетанковых частей сухопутных войск армии Алжира. Также на вооружении имеются модернизированные с помощью России Т-72М1. Они получили новейшие прицелы "Сосна-У" и закрытые пулеметные установки.

В то же время продолжается эксплуатация в механизированных соединениях и старых Т-55АМВ, оборудованных динамической защитой "Контакт" и системами управления огнем "Волна". В 2019 году сообщалось о работах по восстановлению Т-62.

Как неоднократно отмечалось, алжирские военные любят российские танки за их надежность, простоту, надежную бронезащиту, хорошую маневренность и высокую огневую мощь.

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