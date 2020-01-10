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Рубрика: Спорт

Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.

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В мужской эстафете на первом этапе стартует дебютант нашей команды Саид Каримулла Халили. В состав также вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Таким образом вне гонки останется Александр Логинов, который на данный момент является лучшим среди россиян в общем зачете Кубка мира.

У женщин за Россию побегут Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Отметим, что женская гонка стартует в субботу, 11 января, в 14:00, а мужская начнется в тот же день в 16:15.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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