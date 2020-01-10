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Рубрика: В мире

Помпео: У США не было данных о подготовке Сулеймани атак на американцев

Текст: Владимир Шилов
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Richard Drew/ AP Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Richard Drew/ AP
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Richard Drew/ AP

Спецслужбы США не располагали информацией о конкретных планах убитого иранского генерала Сулеймани организовать атаки против американцев. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит телеканал Fox News.

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"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - констатировал Помпео. Ранее он сообщил, что иранский генерал планировал крупные операции в регионе, "которые угрожали жизни десятков, если не сотен граждан США".

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась третьего января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.

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