Помпео: У США не было данных о подготовке Сулеймани атак на американцев

Спецслужбы США не располагали информацией о конкретных планах убитого иранского генерала Сулеймани организовать атаки против американцев. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит телеканал Fox News.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - констатировал Помпео. Ранее он сообщил, что иранский генерал планировал крупные операции в регионе, "которые угрожали жизни десятков, если не сотен граждан США".

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась третьего января, когда в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.