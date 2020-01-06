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06.01.2020 14:28
Рубрика: В мире

Помпео был главным сторонником убийства Сулеймани

Текст: Юрий Когалов
Госсекретарь США Майк Помпео был главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани. На протяжении нескольких месяцев он уговаривал президента Дональда Трампа провести эту операцию. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой собственные источники.

По их словам, впервые вопрос о ликвидации Сулеймани был поднят Помпео минувшим летом, после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, однако тогда его предложение не поддержал ни Трамп, ни Пентагон. В очередной раз эта тема была поднята в связи с ракетным обстрелом 28 декабря военной базы возле города Киркук в Ираке, в результате которой погиб военнослужащий США. В этом нападении Вашингтон обвинил движение "Хезболла", спонсором которого в США называют Иран. На следующий день Помпео среди возможных ответов назвал ликвидацию Сулеймани. Эта возможность обсуждалась каждый день до тех пор, пока Трамп не уступил давлению госсекретаря.

Фото: Hossein Mersadi/Fars news agency/WANA/REUTERS
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Как отмечает газета, Помпео воспользовался опасениями президента, что его посчитают нерешительным перед лицом иранкой угрозы, и это повлияет на его перспективы остаться в президентском кресле. Однако это решение принесло с собой и множество рисков: опасность начала новой затяжной войны на Ближнем Востоке, ответные убийства американцев по всему миру, приостановку борьбы с террористической группировкой ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), закрытие дипломатических путей сдерживания ядерной программы Ирана, негативную реакцию в Ираке, где парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны, перечисляет газета. Ничто из этого не помешало госсекретарю США настоять на радикальном решении. Как отмечают источники издания, Помпео зациклен на Иране на протяжении уже 10 лет вне зависимости от занимаемой должности.

Представители министерства обороны также обратили внимание, что слова Помпео о неминуемой и прямой угрозе были завышены.

Напомним, глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе нападения погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить за этот "государственный терроризм" и смерть своих военных.

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Сегодня в Иране проходит церемония прощания с генералом. В связи с траурными церемониями в Тегеране понедельник объявлен выходным днем. Жители иранской столицы могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до центра города - площади Энгелаб (Революции), где проходит главная часть прощания с убитыми генералом Сулеймани и офицерами. По данным правоохранительных органов, в церемонии примут участие миллионы человек. Они несут плакаты с антиамериканскими лозунгами. Траурные марши проходят и в других городах, организатор одной из них призвал собрать 80 миллионов долларов за "голову Трампа", отдавшего приказ об убийстве генерала.

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