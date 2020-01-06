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06.01.2020 10:16
Рубрика: В мире

В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Тегеране в понедельник проходит церемония прощания с убитым американскими военными главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, а также сопровождавшими его офицерами Корпуса.

Мероприятия начались с прочтения в Тегеранском университете молитвы духовным лидером и руководителем Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи. На церемонии намаза присутствовало все высшее руководство страны, включая командный состав КСИР.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Иранское телевидение распространило кадры, на которых аятолла Хаменеи во время молитвы не мог сдержать слез, плакали также и многие другие представители властей Ирана.

В связи с траурными церемониями в Тегеране понедельник объявлен выходным днем. Жители иранской столицы могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до центра города - площади Энгелаб (Революции), где проходит главная часть прощания с убитыми генералом Сулеймани и офицерами.

На площади уже собрались несколько сотен тысяч человек, в руках у них портреты погибшего мученической смертью Сулемани и плакаты с требованием к руководству Ирана отомстить США за смерть генерала. Многие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, над площадью периодически пролетают вертолеты.
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По данным правоохранительных органов Тегерана, в траурных шествиях в столице примут участие несколько миллионов человек. Церемония прощания продлится до вечера, затем останки Сулеймани будут перевезены в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.

Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Среди жертв налета - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране пообещали США отомстить за смерть своих военных. В Вашингтоне с своей стороны пригрозили уничтожить 52 цели на территории Ирана, если иранцы атакует американцев в регионе.

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