В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

Мероприятия начались с прочтения в Тегеранском университете молитвы духовным лидером и руководителем Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи. На церемонии намаза присутствовало все высшее руководство страны, включая командный состав КСИР.

Иранское телевидение распространило кадры, на которых аятолла Хаменеи во время молитвы не мог сдержать слез, плакали также и многие другие представители властей Ирана.

В связи с траурными церемониями в Тегеране понедельник объявлен выходным днем. Жители иранской столицы могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до центра города - площади Энгелаб (Революции), где проходит главная часть прощания с убитыми генералом Сулеймани и офицерами.

На площади уже собрались несколько сотен тысяч человек, в руках у них портреты погибшего мученической смертью Сулемани и плакаты с требованием к руководству Ирана отомстить США за смерть генерала. Многие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, над площадью периодически пролетают вертолеты.

По данным правоохранительных органов Тегерана, в траурных шествиях в столице примут участие несколько миллионов человек. Церемония прощания продлится до вечера, затем останки Сулеймани будут перевезены в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.

Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. Среди жертв налета - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране пообещали США отомстить за смерть своих военных. В Вашингтоне с своей стороны пригрозили уничтожить 52 цели на территории Ирана, если иранцы атакует американцев в регионе.