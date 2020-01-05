СМИ: трудно поверить администрации Трампа, которая постоянно лжет

"Приняв решение уничтожить генерала Сулеймани, Трамп и его команда утверждают, что они действовали в целях самообороны, чтобы предотвратить неминуемые нападения на американцев в Ираке и регионе, - пишет в статье для The New York Times бывший советник экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. - ... К сожалению, трудно поверить в этот представление (американской) администрации, которая почти ежедневно лжет о больших и малых делах, и которой даже в этом критическом случае не удалось проинформировать, а тем более проконсультироваться, с двухпартийными лидерами в Конгрессе".

Решение Трампа будет иметь самые "мрачные последствия"

По оценке аналитика, решение Трампа о ликвидации боевого генерала может иметь самые мрачные последствия для Соединенных Штатов и американских граждан. "После убийства второго по значимости иранского чиновника ясно одно: американцы больше не находятся в безопасности. Американцам было бы разумно готовиться к войне с Ираном. Полномасштабный конфликт не является очевидным делом, однако его вероятность выше, чем в любой момент десятилетий противостояния (двух стран). Несмотря на то, что президент Трамп часто заявлял о своем желании избежать войны с Ираном и уйти от военных операций на Ближнем Востоке, его решение отдать приказ об убийстве генерал-майора Касема Сулеймани, … теперь вводит наши две страны в опасный эскалационный цикл, который, вероятно, приведет к более широкой войне", - отмечает Райс.

По ее словам, администрации Трампа не удалось достичь тех целей, которые она преследовала в оказании силового давления на Тегеран, направленного на введение все более изнурительных экономических санкций. Эта политика "не заставила Иран капитулировать; вместо этого, как и ожидалось, она побудила Тегеран провести серию все более смелых военных провокаций против суннитских арабских и западных целей, одновременно возобновив важные аспекты своей ядерной программы". "Ни одна из заявленных целей администрации Трампа не была достигнута; во всяком случае, позиции США в области безопасности и стратегические позиции в регионе ослабли", - делает вывод Райс, добавив, что, по всей видимости, администрация Трампа забыла проконсультироваться или даже "предупредить наших ключевых союзников и партнеров о надвигающемся риске для их интересов в результате убийства генерала Сулеймани".

Тегеран предпримет "решительный ответ"

По ее словам, для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи решительный ответ является крайне важным. "Для Соединенных Штатов вопрос заключается в следующем: какую форму он примет и как быстро он наступит? Ясно одно: американцы не в большей безопасности, как заявил госсекретарь Майк Помпео на Fox News на следующее утро после операции. Теперь, скорее всего, американские граждане подвергаются большему риску нападения на гораздо более широком поле битвы, чем раньше. Именно поэтому Государственный департамент призвал всех американцев покинуть не только Ирак, но и Пакистан, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты", - заключает Райс.

По ее мнению, ответ Тегерана, вероятно, будет многогранным и произойдет в непредсказуемое время и во многих местах, а Дональд Трамп тогда столкнется с тем, что может быть самым важным решением в сфере национальной безопасности за время его президентства.

Как отмечает издание в редакционной статье, американский конгресс остановит стремление Трампа начать войну с Ираном. Демократы, которые инициировали процедуру импичмента в отношении президента США, получили дополнительные аргументы для отстранения Трампа от власти, утверждая, что его действия представляют угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Прямо сейчас существует единственный вопрос - когда и где иранцы нанесут удар, и как ответят США", - отмечает обозреватель Fox News. Командующий Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) генерал Голамали Абухамзех дал понять, что десятки военных баз США и других объектов являются возможными целями для Ирана.

А поддерживаемая Ираном иракская милиция "Катаиб Хезболаа", которая организовала нападение на посольство США в Багдаде во вторник, выпустила предупреждение для представителей иракских сил безопасности, чтобы они оставались более чем в полумиле от американских военных баз, начиная с вечера 5 января.

В узком кругу доверенных лиц

Напомним, что ранее NYT опубликовала информацию о том, что Трамп принял решение об убийстве Сулеймани, невзирая на возражения генералов Пентагона и американской разведки, которые откровенно не ожидали, что президент США решится на самый радикальный вариант действий. 30 декабря американская разведка предупреждала главу Белого дома о том, что атаки на американских военных, якобы подготавливаемые по руководством Сулеймани, не были неизбежными. Однако, не проконсультировавшись с разведсообществом и Пентагоном, под давлением госсекретаря США Майка Помпео и вице-президента Майкла Пенса, сторонников силовых мер в вопросах внешней политики, Трамп, в конечном итоге, принял решение о ликвидации иранского генерала.

По мнению известного американского политолога Джонатана Стивенсона, при президенте Трампе, "американская внешняя политика оказалась разрушена". "Убийство Сулеймани лишний раз доказывает это", - отмечает аналитик.

Как в свою очередь полагает CNN, президент Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и высшие военные чиновники предложили объяснения нападения на Сулеймани, сославшись на "неизбежную" угрозу, якобы исходящую от его планов осуществить то, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли назвал "значительной кампанией насилия" против США в ближайшие дни, недели или месяцы.

"Однако в последние дни продолжают возникать вопросы о неизбежности такого нападения, того, полностью ли администрация рассмотрела последствия такого удара по Сулеймани и была ли создана соответствующая правовая основа для санкции президента на применение смертоносной силы", - отмечается в публикации.

По информации источника телеканала из республиканских кругов в конгрессе, знакомого с обстоятельствами принятия решения о ликвидации Сулеймани, Трамп поддался аргументам своих ближайших советников. Последние настаивали на том, что если Трамп, который ранее "неохотно предпринимал военные действия", не даст решительный ответ, то якобы Тегеран "продолжит пересекать красную линию".

После встречи в воскресенье во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, президент США был проинформирован высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности о возможностях, касающихся Ирана. Некоторые чиновники удивились тому, что президент решил нацелиться именно на Сулеймани, рассказал источник, осведомленный о содержании совещания. Среди тех, кто присутствовал на встрече, были министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и упомянутый Марк Милли.

Издание также подтверждает информацию о том, что многие помощники ожидали то, что глава Белого дома выберет менее рискованный вариант, однако Трамп склонился "дать отмашку" на ликвидацию генерала.

После этой операции, власти США, отмечается в публикации, предоставили мало информации о конкретных угрозах, исходящих от Сулеймани, и не смогли четко обрисовать правовую основу решения Трампа. Администрации не удалось соединить все аргументы в пользу принятия данного решения главы Белого дома, чтобы дать четкое представление о "неминуемой угрозе", якобы исходящей от генерала, и этот аргумент был скрыт из-за непоследовательных сообщений от официальных лиц США.

"Одна вещь, которая стала относительно ясной, заключается в том, что операция по уничтожению Сулеймани не зависела от какой-то исключительной возможности поразить командующего силами "Аль-Кудс", в отличие от миссий, в ходе которых были ликвидированы Усама бен Ладен и главарь ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - прим. "РГ") Абу Бакр аль-Багдади", - делает вывод обозреватель телеканала.

Американцы постоянно следили за Сулеймани

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Сулеймани находился под постоянным наблюдением служб разведывательного сообщества США.

Сотрудники спецслужб регулярно следили за его передвижением, собирали информацию о том, с кем он встречался и чем он занимался, передвигаясь по ближневосточному региону. По информации источника, американская разведка знала о том, что Сулеймани определенно не находится в безопасном нераскрытом месте, как бен Ладен или Багдади.

Такая публичность предоставляла разведывательному сообществу множество вариантов уничтожения Сулеймани. Этот фактор, очевидно, был бы очень полезен для разведывательного сообщества, если бы Сулеймани был полон решимости нанести "неизбежное нападение на интересы США в регионе". Однако, как уже говорилось выше, Трамп, известный своим недоверием к американским спецслужбам, не удосужился проинформировать разведсообщество США о принятом им решении о ликвидации генерала Сулеймани.