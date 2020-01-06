В Иране предложили собрать 80 миллионов долларов за "голову Трампа"

В Иране предложили собрать 80 миллионов долларов в качестве вознаграждения за "голову Трампа". Кроме этого, Тегеран пригрозил атаковать Белый дом в ответ на предупреждение главы Белого дома о том, что любой удар по американским интересам в регионе вызовет массовый ответный удар по Ирану.

По доллару с каждого

Организатор похоронной процессии генерала Касема Сулеймани в городе Мешхеде призвал всех иранцев пожертвовать по одному доллару с каждого "для того, чтобы собрать средства на награду в размере 80 миллионов долларов". После похоронных маршей в Ираке, где собрались тысячи людей, тело Сулеймани было доставлено в город Ахваз на юго-западе Ирана, сообщает The Daily Mail.

Аналогичное шествие ожидается в Куме и Тегеране в понедельник. Десятки тысяч уже заполнили улицы иранской столицы рано утром в понедельник, отмечает The Associated Press. Скорбящие иранцы, одетые в черное, били себя в грудь и несли плакаты с портретом Сулеймани. Демонстранты также развернули красные шиитские флаги, которые традиционно символизируют пролитую кровь кого-то несправедливо убитого, так и призыв к мести.

Как отмечают наблюдатели, впервые Иран отдавал такие почести не духовному лицу на столь многолюдной церемонии, что подтверждает то, насколько Сулеймани был любим во всей стране. Даже аятолла Рухолла Мусави Хомейни, основавший Исламскую Республику, не получил таких почестей после его смерти в 1989 году. Гроб с телом Сулеймани в понедельник будет находиться в знаменитой мечети Мусаллы в Тегеране. Он будет похоронен в своем родном городе Кермане.

Ранее в субботу командующий Революционной гвардией генерал-майор Хоссейн Салами пообещал "стратегическую месть, которая обязательно положит конец присутствию США в регионе". В воскресенье министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми написал в Twitter: "Трамп - террорист в костюме. Очень скоро он изучит историю и поймет, что никто не смог победить "Великую иранскую нацию и культуру".

Администрация Трампа уже "находится в опасности потери контроля над быстрой цепной реакцией и политическим штормом, развязанным ею путем ликвидации Касема Сулеймани", констатирует в свою очередь СNN. Утверждение президента Дональда Трампа о том, что удар беспилотников на прошлой неделе "сделал американцев более безопасными", оспаривается целой цепью событий, в том числе в самом Иране и соседнем Ираке, которые, по-видимому, сделают Соединенные Штаты более уязвимыми и изолированными на внешнеполитической арене. Аргументы Белого дома, которые были призваны оправдать ликвидацию боевого генерала, оказались еще более шаткими после того, как госсекретарь Майк Помпео заявил в эфире CNN, что он не имеет полномочий раскрывать то, насколько неизбежны были атаки на интересы США, которые, по словам Трампа, якобы планировал Сулеймани.

Помпео, ничуть не смущаясь, заявил в эфире телеканала, что гибель Сулеймани "сделала мир более безопасным". Помпео ушел от ответа на вопрос, зачем в таком случае Вашингтон посоветовал американским гражданам покинуть Ирак, заявив, что "Ближний Восток был нестабильным, а мы создаем место и возможность для этой стабильности".

Конгресс ограничит военные полномочия Трампа

Напомним, что сам Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране в отместку, если Тегеран нанесет удар по каким-либо американским объектам в регионе. Он сделал это заявление после того, как власти Ирана заявили о том, что они определили 35 целей для потенциальных ударов по американским объектам и подняли свои красные "флаги мести" над ключевой мечетью страны. По мнению Трампа, Вашингтон вправе нанести удары по культурным объектам в Иране. Возможность реализации этого сценария, грубым образом нарушающего общепринятые нормы международного права, вызвало бурю негодования в Тегеране и критическую реакцию на американском Капитолии. Иранские парламентарии сравнили намерения главы Белого дома уничтожить многовековые объекты мировой истории с действиями Гитлера и боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ" - прим. "РГ").

Однако Трамп, как известно, плохо знающий мировую историю, полагает, что нападение на культурные объекты Ирана не может считаться военным преступлением, согласно трактуемым им самим нормам международного права.

Нападение на такие культурные объекты, как религиозный или исторический памятник, может поставить под угрозу жизни тысяч мирных жителей и нарушить несколько международных договоров и, вероятно, будет считаться военным преступлением, отмечают аналитики. "Ничто так не сплачивает людей, как преднамеренное разрушение любимых ими культурных объектов", - сказал один из высокопоставленных чиновников CNN, предполагая какую реакцию вызовет подобное решение главы США в Иране, ближневосточном регионе и мире. Однако Трамп повторил свою угрозу репортерам из президентского пула, когда он вернулся в Вашингтон из отпуска во Флориде.

Вот какой "убедительный" аргумент он привел в оправдание своего намерения ударить по объектам культурного наследия исторической цивилизации. "Им разрешено убивать наших людей. Им разрешено пытать и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам не разрешено трогать их культурные объекты? Это так не сработает", - сказал Трамп удивленным журналистам, не приведя абсолютно никаких доказательств и фактов подобных "преступных деяний".

В воскресенье Трамп заявил о том, что не будет запрашивать разрешение у конгресса, если ему потребуется отдать приказ на нанесение удара. Данный шаг, в свою очередь, может привести к новому витку внутриполитического противостояния в Соединенных Штатов. Напомним, что ранее законодатели-демократы во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси осудили решение главы Белого дома о ликвидации Сулеймани, сделанное без консультаций с руководством конгресса.

Между тем в воскресенье поздно вечером Нэнси Пелоси обнародовала текст ее письма, направленного законодателям-демократам. По ее словам, уже на этой неделе нижняя палата представителей представит резолюцию о военных полномочиях президента США, направленную на то, чтобы ограничить силовые действия главы Белого дома в отношении Ирана, отмечает Reuters.

Эта резолюция аналогична той, которую представил сенатор Тим Кейн в верхней палате в Сенате, пояснила Пелоси, добавив, что данный документ подтверждает давно установленные надзорные обязанности конгресса, без согласования с которым глава государства не может принять в одностороннем порядке какие-либо силовые операции в отношении иностранного государства. В резолюции отмечается, что при отсутствии дальнейших действий со стороны конгрессменов военные акции, инициированные Белым домом в отношении Ирана, должны быть прекращены в течение 30 дней.

Тем временем европейские союзники Вашингтона дистанцировались от операции, которая была проведена по приказу Трампа. Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками, временно прекратила действия против террористической группировки ДАИШ, чтобы защитить иракские базы от ополченцев, поддерживаемых Ираном. Как сообщила телекомпания CNN, премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди планировал встречу с Сулеймани в день его убийства в Багдаде, чтобы обсудить инициативу по ослаблению ирано-саудовской напряженности. И скорее всего, покойный генерал направлялся на встречу именно с главой иранского правительства, что могло не понравиться руководству американской администрации.

Сулеймани сменил его первый заместитель

Эсмаил Каани, иранский генерал, заменивший лидера Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Багдаде, поклялся отомстить за смерть любимого командира.

"Мы обещаем продолжать путь мученика Сулеймани так же твердо, как и прежде, и в обмен на его мученичество мы стремимся избавиться от Америки из этого региона", - сказал Каани. "Конечно, нами будут предприняты действия", - добавил Каани, который высказал свое мнение в интервью иранскому государственному телевидению в понедельник.

Каани являлся многолетним первым заместителем главы "Аль-Кудс", элитного подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) и вместе с Сулеймани разрабатывал все секретные операции этого формирования, подотчетного только верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. США еще в 2012 году ввели санкции в отношении Каани за его разработку операций с привлечением доверенных лиц в Ираке, Ливане и Йемене.

Посольство США в Саудовской Аравии уже предупредило американцев "о повышенном риске ракетных и беспилотных ударов". В Ливане лидер поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" заявил, что убийство Сулеймани сделало военные базы, военные корабли и военнослужащих США во всем регионе "уязвимыми для атак". Он также высказал мнение, что израильский город Хайфа и другие населенные пункты Израиля могут стать "мишенью" в случае нападения США на Иран.

По оценке экспертов, если Иран решит выполнить свою клятву жесткой расправы за убийство своего генерала, он может призвать на помощь хорошо вооруженных союзников по всему Ближнему Востоку, которые находятся в непосредственной близости от американских войск и американских союзников.

Эта сеть, отмечает АР, была разработана в течение почти двух десятилетий покойным генералом Сулеймани и Каани. Сулеймани пользовался безоговорочной поддержкой десятков тысяч вооруженных людей как в самом Ираке, так и в Сирии, Ливане, Йемене, а также в секторе Газа. Все они напрямую получали помощь, оружие и техсредства из Тегерана.

Тегеран снимает ограничения?

Тегеран подтвердил, что отказывается от оставшихся ограничений своего ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами в ответ на убийство Касема Сулеймани.

Иранское государственное телевидение сослалось на заявление администрации президента страны Хасана Роухани, в котором говорится, что Исламская Республика Иран (ИРИ) не будет соблюдать ограничения ядерной сделки по обогащению топлива, размеру его запасов обогащенного урана и его научно-исследовательской деятельности. "Исламская Республика Иран больше не сталкивается с какими-либо ограничениями в работе", - было сказано в эфире государственного телеканала.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави ранее заявил журналистам, что убийство Сулеймани побудит иранских чиновников сделать еще больший шаг в сторону от ядерной сделки. "В мире политики все события взаимосвязаны", - сказал Мусави.

Как отмечает АР, все эти заявления могут приблизить Иран к созданию атомной бомбы, что сделает Ближний Восток еще более опасным и нестабильным местом на планете, поскольку давний враг Ирана Израиль обещал никогда не позволять Тегерану производить атомную бомбу.

Как отмечает АР, власти Ирана не уточнили, каких уровней обогащения урана они собираются достигнуть в своей программе. Тегеран уже увеличил производство, начал обогащение урана до 5% и возобновив, по некоторым данным, обогащение на своем подземном объекте. Хотя ИРИ не обладает ураном, обогащенным до оружейного уровня в 90%, любое продвижение вперед сужает предполагаемый годовой "прорыв", необходимый для того, чтобы у Тегерана было достаточно материала для создания ядерного оружия, если он решит это сделать.

Вместе с тем, по мнению ряда европейских источников, ИРИ по-прежнему остается открытой для переговоров с Россией и европейскими партнерами по ее ядерной программе. Этот вариант развития событий в отношении ядерной сделки подтвердили в самом Иране.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тем временем призвали Иран "отозвать все меры", которые не находятся в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Напомним, что в ходе длительных переговоров представителей ряда стран, включая Россию, были достигнуты договоренности, что в обмен на отмену ряда ограничительных мер, Тегеран будет проводить под контролем мирового сообщества свою атомную программу и откажется от реализации своих планов создания ядерного оружия. В начале 2018 года Трамп в одностороннем порядке отозвал подпись Соединенных Штатов под соглашением, чем способствовал резкому ухудшению двусторонних отношений США и ИРИ.

Трамп пригрозил суровыми санкциями Ираку

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую "изгнать все американские войска с иракской земли". По мнению экспертов Los Angeles Times, голосование по антиамериканской резолюции в парламенте Тегерана является "истинной победой Тегерана". "При этом Иран, возможно, действительно выиграл битву за влияние в Ираке. Этот стратегический переворот был осуществлен не ракетами или самоубийцами с поясами смертников, а законными голосами в стране демократии, построенной Соединенными Штатами", - иронично констатирует издание.

Вот какой сценарий прогнозируется экспертами для США в Ираке. Во-первых, возможно, что все командование Объединенной оперативной группы, в настоящее время ведущее борьбу против ДАИШ, может быть перемещено из Багдада в другую страну. Во-вторых, американские операции в Сирии, которые сильно зависят от поддержки со стороны Ирака, будут серьезно ослаблены. Наконец, большинство баз коалиции могут быть закрыты, а это значит, что у европейских союзников и подрядчиков не останется иного выбора, кроме как уйти из Ирака.

В ответ президент США пригрозил потребовать от Ирака счет на миллиарды долларов или наложить "санкции, которых в этой стране никогда не видели", если они решать выслать американские войска. По мнению главы Белого дома, Багдад "столкнется с такими санкциями, которых не видели даже в Иране". "У нас там очень дорогая авиабаза, строительство которой стоило миллиарды долларов, - заявил Трамп. - Мы не уйдем из Ирана, пока они не заплатят нам за это".

Как отмечают наблюдатели, проиранские прокси-силы в Ираке, вероятнее всего, также будут участвовать в любой операции, направленной на интересы США на Ближнем Востоке или в других частях мира. Речь идет о группировке "Катаиб Хезболла", лидер которой также был убит в результате американского удара по кортежу Сулеймани возле багдадского аэропорта.