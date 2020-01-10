Президенты России и Египта обсудили ливийский кризис

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Главы государств обсудили пути разрешения кризиса в Ливии с учетом принятого в Стамбуле заявления лидеров России и Турции.

В Кремле сообщили, что было выражено мнение о необходимости наращивания международных усилий для разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.

Напомним, что в совместном заявлении в Стамбуле лидеры России и Турции призвали к прекращению огня в Ливии с 00:00 12 января.

Также Путин и Сиси обсудили по телефону обстановку в Сирии и регионе Персидского залива. Еще одна тема разговора - двусторонние отношения, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики.