Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.01.2020 14:31
Рубрика: Дороги

Проезд по платным дорогам для инвалидов предложили сделать бесплатным

Текст: Ольга Игнатова
Для автомобилей, управляемых инвалидами, а также перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, предлагается предоставить возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Соответствующий законопроект сегодня внесен в Госдуму. Как отмечают его авторы, протяженность платных автодорог составляет около 1,5 тысячи км. При проезде по этим скоростным магистралям значительно сокращается время в пути.

В РФ начали действовать требования по адаптации самолетов к инвалидам

Сейчас по ним бесплатно может передвигаться общественный транспорт, а также спецавтомобили, в том числе используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции.

"Вместе с тем, несмотря на активное развитие в нашей стране системы платных дорог, которая направлена, прежде всего, на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для такой социально незащищенной группы граждан, как инвалиды, до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают исправить этот пробел.