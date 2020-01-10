Проезд по платным дорогам для инвалидов предложили сделать бесплатным

Для автомобилей, управляемых инвалидами, а также перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, предлагается предоставить возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.

Соответствующий законопроект сегодня внесен в Госдуму. Как отмечают его авторы, протяженность платных автодорог составляет около 1,5 тысячи км. При проезде по этим скоростным магистралям значительно сокращается время в пути.

Сейчас по ним бесплатно может передвигаться общественный транспорт, а также спецавтомобили, в том числе используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции.

"Вместе с тем, несмотря на активное развитие в нашей стране системы платных дорог, которая направлена, прежде всего, на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для такой социально незащищенной группы граждан, как инвалиды, до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают исправить этот пробел.