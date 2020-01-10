На центр России обрушатся снегопады

В субботу, 11 января, через Центральный округ с северо-запада на юго-восток будет перемещаться активный циклон. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Циклон возник в четверг утром над Атлантикой - к западу от Британских островов. В четверг его центр достиг южной акватории Балтийского моря, а в субботу будет над областями Центрального федерального округа.

В связи с прохождением циклона в большинстве областей ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, ветер до 12-17 метров в секунду, в отдельных районах с метелью. Сильный снег возможен в Тверской, Смоленской, Ярославской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях, то есть в Центральном Черноземье и на северо-западе Центрального федерального округа.

В Москве 10 января облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, температура по области до плюс 2 градусов. Местами гололедица. 11 января ночью небольшой снег, днем снег. Температура ночью и днем в Москве и области около нуля. Сохранится гололедица.

12 января - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, по области может подморозить до минус 9 градусов. Днем местами небольшой снег, температура опять перейдет в плюс. 13 и 14 января тоже облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки. Температура ночью до плюс 1 градуса, днем - до плюс 4 градусов. Так что выпавший снег начнет таять.