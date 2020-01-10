Сервис каршеринга оштрафовал девушку за чужое фото с сигаретой

В Москве сервис каршеринга оштрафовал на пять тысяч рублей девушку за фотоснимки другой леди с дымящейся сигаретой. Причем юридическая процедура тождества личности не проводилась и деньги списались со счета пострадавшей по решению компании по аренде авто.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Жительница столицы арендовала машину и отправилась в поездку по Одинцово. Время в пути составило всего 15 минут и счет был менее 90 рублей. Однако через несколько дней оператор уведомил клиентку, что у нее имеется неоплаченный штраф за курение в автомобиле.

"В качестве доказательства они прислали фото с неизвестной мне курящей в машине женщиной, убеждая меня же, что это я", - рассказала Ксения KP.Ru.

Оказывается, у сервисов каршеринга существует практика, когда в службу поддержки случайные люди присылают фотографии нарушений правил эксплуатации арендованных автомашин. При сопоставлении снимков и данных пользователя можно вычислить тех, кто оставил в салоне мусор или повредил автомобиль. На основании фото компания списала с карточки пострадавшей деньги. Кроме того, москвичке закрыли доступ к личному аккаунту в сервисе каршеринга.

Драматизм ситуации заключается в том, что девушка утверждает, что не курит. В итоге свои права она теперь вынуждена отстаивать с помощью полиции, куда написала соответствующее заявление.

Кстати

В ноябре прошлого года в Казани был зафиксирован случай использования минивэна из каршеринга для перевозки гроба с умершим. Формально никаких правил при этом не нарушено, так как запрета на перевозку покойников в арендованном транспорте не существует. Ограничения действуют только по массе груза - до 500 килограммов.