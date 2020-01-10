Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Полиции удалось выйти на след подозреваемых в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия в Москве и задержать их. Нападавшими оказались двое студентов МГИМО, сообщает KP.Ru.

В результате инцидента у московского ресторана, напомним, пострадали 24-летний сын сатирика Дмитрий Жванецкий и его друг. Жванецкий-младший отделался синяками, а его товарища госпитализировали со сломанным носом. Неизвестные также отобрали у молодых людей деньги и наручные часы. Оба обратились в полицию.

Правоохранители вышли на след подозреваемых на следующий день. Оба оказались приезжими из Казахстана и студентами МГИМО. Один из них уже дал признательные показания. Сейчас он задержан. А второго нападавшего отпустили под подписку о невыезде. Сами студенты престижного ВУЗа заявили, что причиной драки стала пьяная ссора. Теперь полицейские выясняют, кто же на самом деле был зачинщиком потасовки.