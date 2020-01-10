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10.01.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оренбуржцу вновь отказали в 100-триллионном иске за блокировку в соцсети

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Оренбургский областной суд подтвердил законность решения Первомайского райсуда, отказавшего в выплате 100-триллионной компенсации за блокировку страницы в "Одноклассниках". Рекордный иск о возмещении морального вреда подал местный житель.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
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Как уже писала "РГ", в марте 2019 года в региональное Управление Роскомнадзора поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию, честь и достоинство гражданина. Ведомство исполнило решение суда. Речь шла о закрытии страницы в социальной сети "Одноклассники".

В ответ пользователь обратился в Первомайский районный суд с иском о возмещении морального вреда на сумму 100 триллионов рублей. Компенсацию истец просил взыскать с ООО "Мейл.Ру", областного Управления федеральной службы судебных приставов и Роскомнадзора по региону. В итоге 14 октября текущего года суд отказал в удовлетворении иска. Мужчина обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, однако безуспешно.

- Областной суд признал законным решение, вынесенное районным судом, - пояснила "РГ" представитель Оренбургского облсуда Ирина Шелудько.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России назвала 100-триллионный иск о компенсации морального вреда рекордным. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов РФ.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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