Оренбуржцу вновь отказали в 100-триллионном иске за блокировку в соцсети

Оренбургский областной суд подтвердил законность решения Первомайского райсуда, отказавшего в выплате 100-триллионной компенсации за блокировку страницы в "Одноклассниках". Рекордный иск о возмещении морального вреда подал местный житель.

Как уже писала "РГ", в марте 2019 года в региональное Управление Роскомнадзора поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию, честь и достоинство гражданина. Ведомство исполнило решение суда. Речь шла о закрытии страницы в социальной сети "Одноклассники".

В ответ пользователь обратился в Первомайский районный суд с иском о возмещении морального вреда на сумму 100 триллионов рублей. Компенсацию истец просил взыскать с ООО "Мейл.Ру", областного Управления федеральной службы судебных приставов и Роскомнадзора по региону. В итоге 14 октября текущего года суд отказал в удовлетворении иска. Мужчина обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, однако безуспешно.

- Областной суд признал законным решение, вынесенное районным судом, - пояснила "РГ" представитель Оренбургского облсуда Ирина Шелудько.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России назвала 100-триллионный иск о компенсации морального вреда рекордным. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов РФ.