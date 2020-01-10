Отголоски "девяностых": как обворовывали АвтоВАЗ в 2019 году

Канал Lada ТВ опубликовал видеоролик о кражах на АвтоВАЗе за прошлый год. Стали известны подробности некоторых случаев воровства.

На одной из линии СКП Kalina, где собирают автомобили семейств Lada Granta и Datsun, в шести силовых агрегатах не хватало датчиков концентрации кислорода. Они были демонтированы сварщиком (с семилетним стажем) цеха производства шасси и вынесены в личной сумке. Датчики работник успел реализовать на популярном рынке запасных частей автограда.

В другом случае сотрудник сторонней организации попытался вывезти с территории завода и спрятать 14 защитных комбинезонов под спальным местом водителя автовоза Scania.

Помимо этого, в октябре прошлого года на АвтоВАЗе нашли серийного вора складных ключей от Lada Granta. В декабре на предприятии выявили сразу группу похитителей, которые умудрялись вывозить комплектующие коробки передач внутри списанных приборов контрольно-измерительной аппаратуры. Ещё раньше в одном из цехов был обнаружен комплект деталей, предназначенный для изготовления объемной фирменной эмблемы марки Mercedes-Benz.

Всего в 2019 году за попытку вынести с автозавода в Тольятти новые детали было поймано около 500 человек.