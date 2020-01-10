Прицеп вынесло на "встречку": Появились подробности массового ДТП в Прикамье

В Пермском крае МВД сообщило подробности массового ДТП. Авария с участием семи автомобилей произошла днем на трассе М-7 Волга (обход Краснокамска).

По данным полиции, проезжая в направлении города Нытвы, водитель Lada Granta стал обгонять большегруз. Водитель фуры в это время двигался по встречной полосе и начал торможение, рассчитывая избежать столкновения, однако прицеп занесло на соседнюю полосу.

В итоге в аварию попали семь транспортных средств, в том числе автобус, в котором находились 37 пассажиров, из них 35 - дети. По информации краевого минздрава, число пострадавших выросло до 12, среди них шестеро детей.

- В больницах им оказали врачебную помощь, всех уже отпустили домой. Госпитализация никому не потребовалась, - уточнили в ведомстве.