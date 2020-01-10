В Перми завели дело после гибели отравившегося в кафе 11-летнего ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 11-летнего подростка от отравления продуктами питания в одном пермском кафе.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи № 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается: выясняются причины смерти ребенка, собираются документальные доказательства совершенного преступления.

Напомним, что ранее было возбуждено другое уголовное дело по части 2 статьи № 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Потерпевшими по нему признаны 35 человек. Это посетители кафе, в числе которых погибший подросток. Они обедали в заведении, а позднее обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции.