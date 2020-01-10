Омская область вошла в число субъектов РФ, в которых начался эксперимент по введению налога на профессиональный доход. В 2020 году в регионе планируют зарегистрировать более пятнадцати тысяч самозанятых.

Комфортный налоговый режим теперь смогут опробовать не только фрилансеры Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. С 1 января принять участие в пилотном проекте смогут жители регионов-доноров, а также субъектов РФ, где есть города-миллионники, в том числе в Омской области.Согласно расчетным значениям минэкономразвития России, до конца 2024 года в регионе должно быть зарегистрировано 29,8 тысячи самозанятых.

- Закон направлен на стимулирование легализации предпринимательской деятельности, - поясняет заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер. - Федеральным центром предложены достаточно благоприятные условия. Помимо сниженной налоговой ставки, зарегистрированным самозанятым будут доступны льготное кредитование и другие инструменты государственной поддержки.

Напомним: вступая в эксперимент, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. Стимулом входить в данный режим становится минимальный размер налоговых ставок. Достаточно установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него четыре процента с доходов при работе с физлицами или шесть процентов при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Таким образом государство намерено вывести самозанятых из тени.

По данным статистики, в Омской области по найму на основе устной договоренности работает около 54 тысяч человек - без всякого оформления документов. Помимо этого, еще около 24 тысяч занято домашним хозяйством. На самом деле работающих на себя намного больше. Среди них - частные извозчики, няни, репетиторы, массажисты, фотографы, тамады, косметологи, копирайтеры и другие фрилансеры. На интернет-рынке работает несколько сотен личных торговых аккаунтов, и их количество растет с каждым днем. Еще несколько тысяч омичей сдают в аренду квартиры и другую недвижимость и получают нелегальный доход от имущества, расположенного на территории региона.

По мнению экспертов, благодаря эксперименту многие самозанятые попробуют выйти из серой зоны.

Уже в 2019 году омичи, ведущие деятельность на территории четырех регионов - участников эксперимента, проявили интерес к новому спецрежиму, сообщили корреспонденту "РГ" в УФНС России по Омской области. Из 284 тысяч человек, зарегистрированных за десять месяцев 2019 года в качестве самозанятых, более 1,2 тысячи живет в Омской области. В свою очередь из них три четверти - физические лица, которые в статусе ИП деятельность никогда не вели.

- Спецрежим позволит легализоваться тысячам омичей, которые сейчас работают в тени и рискуют каждый день, - уверен председатель омского отделения общественной организации "Опора России" Олег Ананьев. - У него много плюсов - нулевая бюрократия, максимальная цифровизация всех процессов. Кроме возможности юридически оформить отношения с покупателем и защитить свои права, самозанятые также получают доступ к ряду мер государственной поддержки. Это хорошая основа для мотивации ведения бизнеса в рамках правового поля.

Однако сами самозанятые к эксперименту пока относятся настороженно. Виртуальные вебинары тему "ИП, самозанятый или нелегал" заканчиваются бурными дискуссиями интернет-пользователей.

- Я предпочла открыть ИП, так как предпринимателем сегодня быть выгоднее, чем самозанятым, - рассказала корреспонденту "РГ" мастер маникюра Алена Родионова. - Раз в квартал я оплачиваю пенсионный взнос, который составляет десять тысяч рублей и полностью перекрывает налог. А самозанятым никаких "бонусов" от государства не полагается. Налог платишь, но при этом ни в декрет не можешь уйти, ни пенсию не зарабатываешь. Есть еще много нюансов. К примеру, как ИП я арендую помещение в центре города. А с самозанятым его владелец договор заключать не рискнет.

- Овчинка выделки не стоит, - категорична молодой кондитер Юлия, выпекающая на заказ торты и пряники. - Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность составляет всего от пятисот до двух тысяч рублей. И налоговикам необходимо будет приложить определенное количество усилий, чтобы ее доказать. Но откуда они узнают, пеку я двадцать тортов в неделю или один?

- Выйти на работу по найму я не могу по состоянию здоровья. Зарабатываю копейки тем, что пишу статьи на заказ, и этого едва хватает на жизнь. Я не готова делиться своими мизерными доходами, - признается копирайтер Ирина.

Фрилансеры полагают, что налог на профессиональный доход актуален в первую очередь для тех, кто испытывает страх перед налоговой инспекцией и надзорными органами. Чтобы обезопасить себя, некоторые самозанятые работают только с проверенными клиентами, принимают оплату исключительно наличными, а на все вопросы от потенциальных покупателей отвечают в директ.

"Если вы опасаетесь, что налоговая следит за вашими социальными сетями и считает, сколько вы продали вещей или скольким клиентам сделали педикюр, то лучше заплатить налог на профессиональный доход и спать спокойно", - резюмируют участники дискуссий.

Прямая речь

Юрий Федотов, руководитель рабочей группы "Качество повседневной жизни" регионального штаба ОНФ в Омской области:

- Правильно, что государство пытается взять самозанятых под контроль. Каждый из нас должен принимать посильное участие в создании социальной инфраструктуры. Специальный налоговый режим вполне лоялен. Но я думаю, что из тени самозанятых он не выведет. Желание легализоваться появится только при наличии системы ответственности. Если человек знает, что неуплата налога ему ничем не грозит, то вряд ли он будет его платить.