Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли в другом городе

Пропавшую в новогодние праздники 13-летнюю девочку удалось найти невредимой. Она уехала в Новороссийск, сообщили "РГ" в следственном управлении СК по Ставрополью.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя пропала в ночь с 3 на 4 января. Она ушла из дома в Пятигорске, но так и не вернулась. Искали ее следователи, полицейские и волонтеры. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство").

К счастью, девочку невредимой вскоре удалось найти в Новороссийске. Как уточняют в СК РФ, никаких противоправных действий в ее отношении совершенно не было. Вскоре она вернется домой в Пятигорск.