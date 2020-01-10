Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске

Сборная Финляндии по футболу во время группового этапа чемпионата Европы 2020 года будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Оба населенных пункта входят в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

Финская команда впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. В этом году турнир примут 12 городов, в том числе Санкт-Петербург, где на арене "Зенита" на Крестовском острове пройдут матчи группы B. Сборная Финляндии в этом квартете сыграет с командами России (17 июня), Бельгии (22 июня) и Дании (13 июня), встреча с которой состоится в Копенгагене.