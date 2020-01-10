В России возбудили первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря

В Калининградской области впервые возбудили уголовное дело за самовольную добычу янтаря. Его фигурантом стал 40-летний житель региона. Поправки в Уголовный кодекс РФ, которые сделали незаконный оборот балтийского самоцвета уголовно наказуемым деянием, президент подписал в конце 2019 года.

По словам начальника пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светланы Поставничей, подозреваемого, который добывал янтарь, задержали в районе поселка Вербное участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Зеленоградскому району. Ранее мужчина неоднократно платил административные штрафы за аналогичные правонарушения. Поэтому следователи возбудили уголовное дело.

Необходимо пояснить, что к уголовной ответственности будут привлекать только "черных янтарщиков", уже привлекавшихся к административной. Максимальное наказание за добычу или нелегальный оборот янтаря, прописанное в УК РФ, - до двух лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей. Именно такой срок грозит жителю Калининградской области. Если деяния совершены в крупном размере, срок может увеличиться до четырех лет.

Справка "РГ"

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90 процентов мировых запасов янтаря. Здесь же работает единственное в стране предприятие, легально добывающее "солнечный камень".