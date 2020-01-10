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10.01.2020 15:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент поручил устранить перекос в сторону платной медицины в Крыму

Текст: Татьяна Замахина (Ялта)

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Крыма и Севастополя заявил, что особого внимания требует состояние здравоохранения на полуострове.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Отрасль находится в плачевном состоянии, - констатировал российский лидер. - Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены.

Путин подчеркнул, что ситуация в этой сфере в Крыму хуже, чем в целом по России.

В связи с этим президент РФ потребовал устранить перекос в сторону платной медицины на полуострове. Согласно его поручению, необходимо обеспечить каждому жителю региона качественное бесплатное медицинское обслуживание.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости в целом повысить качество жизни граждан в Крыму. Улучшение состояния отрасли здравоохранения - одна из составляющих.

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Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Реформа здравоохранения

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