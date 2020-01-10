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10.01.2020 18:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Редактора "Урюпинской правды" восстановили в должности

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Уволенная в декабре редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина и администрация городского округа Урюпинск достигли мирового соглашения. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат Денис Мартинков.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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- Документы с подписью на руках: есть распоряжение об отмене увольнения и о том, что Ольга Михайловна приступает к своим обязанностям с 13 января, - сказал Мартинков.

Также Шушлебиной возместят средний заработок за месяц, который она вынужденно не работала.

Как сообщалось ранее, 17 января состоится заседание суда по этому делу. Но при примирении сторон судье будет достаточно утвердить мировое соглашение.

Ольга Шушлебина руководила "Урюпинской правдой" с октября 2002 года. В сентябре 2012 года газета перешла в муниципальную собственность. А с главным редактором заключили трудовой договор на неопределенный срок. 13 декабря 2019 года распоряжением городской администрации контракт расторгли на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ.

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