Власти признали ошибку при увольнении редактора "Урюпинской правды"

Администрация городского округа Урюпинск отменила постановление об увольнении главного редактора "Урюпинской правды" Ольги Шушлебиной. Об этом сообщает корреспондент "РГ" из здания городского суда.

Ответчик предложил Ольги Шушлебиной выйти на работу со следующего понедельника - с 13 января. Однако истец не согласилась с таким односторонним решением, настаивая на полноценном мировом соглашении.

- За месяц это дело приобрело масштаб, которого я не ожидала. Меня поддержали коллеги из газет. Гражданское общество проявило себя. И нам нужна правовая оценка ситуации, чтобы знать, как работать дальше, - сказала Шушлебина.

Открытое судебное заседание назначено на 17 января. Либо на нем будет заключено мировое соглашение на условиях истца, либо начнется рассмотрение по существу.

Напомним, что ранее глава администрации города уволил главного редактора "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину по статье 278 Трудового кодекса. Экс-редактора поддержал коллектив издания и региональная организация Союза журналистов России. По мнению адвоката истицы Дениса Мартинкова, так как газета принимала участие в предвыборной кампании, то по закону "О СМИ" увольнять ее по 278-й не имеют права целый год. Кроме того, Ольга Шушлебина предпенсионерка и по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению.