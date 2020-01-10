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10.01.2020 19:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму построят крупный оптово-логистический центр

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Оптово-логистический центр создадут в поселке Октябрьское Красногвардейского района полуострова. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, подводя итоги совещания с президентом Владимиром Путиным на тему социально-экономического развития республики и города Севастополя.

- Правительство выделяет 20 гектаров земли, емкость его составит около 20 тысяч тонн хранения, - уточнил Аксенов. - Решение принято с точки зрения стабилизации цен, определен конкретный оператор, который займется поставками продовольствия.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Почему крупный сетевой ритейл за пять лет не зашел в Крым

Новая структура, по словам главы Крыма, призвана усилить конкуренцию в оптовой и розничной торговле и в конечном итоге снизить цены в регионе. Аксенов отметил, что рассчитывает на поставки продовольствия прежде всего из соседних регионов - Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.

- Главная задача - создать конкурентную среду, которая позволит цены на продовольствие привести в соответствие и избежать спекуляций во время курортного сезона, - сказал глава Крыма.

Сейчас, по данным замминистра промполитики Крыма Яна Латышева, функцию оптово-логистического центра в сегменте овощей и фруктов выполняет симферопольский рынок "Привоз". В то же время не все представители ритейла с этим согласны.

- "Привоз" не является торговой организацией, он просто предоставляет свою площадь за весьма приличную цену, - рассказал "РГ" президент Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. - Крымских производителей там очень мало. На рынке нет ни одного торгового терминала, все расчеты идут за наличные. Это как раз то, против чего выступают и Минпромторг РФ, и Центробанк России.

Напомним, в декабре 2018-го, компания "Совфрахт" подтвердила свое намерение построить логистический комплекс в Севастополе, а в феврале 2019 года об аналогичном проекте компании "РС-Инвест" для остальной части полуострова, сообщила Корпорация развития Крыма.

За последние пять лет доля сетевого ритейла в общем торговом обороте Крыма выросла с 14 до 55 процентов. Количество супер- и гипермаркетов на полуострове за это время увеличилось на 80 магазинов, и сегодня их уже 176.

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