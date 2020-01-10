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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске нашли новую жертву подпольного пластического хирурга

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Магнитогорске передано в суд новое уголовное дело врача-травматолога, в конце прошлого года отправленного в колонию по делу о выдаче липовых больничных. Следствие установило, что приговоренная к 900-тысячному штрафу женщина организовала на дому незаконные пластические операции, подвергая риску доверчивых клиентов, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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- В сентябре прошлого года 47-летняя обвиняемая за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей без каких-либо обследований провела потерпевшей процедуру подтяжки лица, введя ее в заблуждение относительно своей квалификации, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Во время операции она выбрала неправильную тактику, что привело к обезображиванию лица клиентки. По версии следствия, подобные услуги обвиняемая, не являясь косметологом и пластическим хирургом, оказывала с июля по октябрь 2019 года.

Действие самозваного пластического хирурга квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Согласно заключению судебно-медицинского эксперта рубцы на лице жертвы подпольной операции являются неизгладимыми, поскольку для их устранения необходимо новое оперативное вмешательство.

Теперь ей грозит новый срок за незаконные операции - до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Впервые отставной врач-травматолог попала в эпицентр скандала летом прошлого года - после того, как в соцсети попало видео операции по липосакции, которую она провела без наркоза в домашних условиях.

Уголовное дело экс-врача направлено в Ленинский суд Магнитогорска.

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