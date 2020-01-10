Столтенберг заявил о планах НАТО расширить присутствие в Черном море

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом, и присутствие альянса здесь будет усиливаться. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

Столтенберг напомнил, что Турция, Болгария и Румыния, входящие в НАТО, являются прибрежными государствами Черного моря, а Грузия и Украина - это "ценные партнеры" Североатлантического альянса. Генсек пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами, пишет ТАСС.

Напомним, на этой неделе в Черном море состоялось совместное учение Черноморского и Северного флотов. За ходом ракетных стрельб наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.